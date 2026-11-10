В приказе о работе в выходной достаточно указать время ее начала
Продолжительность работы в приказе можно не фиксировать. Перерыв и время ухода сотрудник и работодатель вправе согласовать отдельно.
В приказе о привлечении сотрудника к работе в выходной день достаточно указать время начала работы, следует из ответа на портале «Онлайнинспекция.рф». Указывать продолжительность смены необязательно.
Время перерыва для питания и отдыха, а также момент ухода с рабочего места стороны могут согласовать между собой. При этом работодатель обязан учесть все фактически отработанное сотрудником время.
Для привлечения к работе в выходной или нерабочий праздничный день требуется письменное распоряжение работодателя. Если нужно выполнить заранее непредвиденные срочные работы, от которых зависит нормальная работа организации, ее подразделений или ИП, необходимо также письменное согласие сотрудника. Эти правила установлены частями 2 и 8 статьи 113 ТК.
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