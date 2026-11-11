Зарплатные долги хотят взыскивать до конца даже без денег на счетах работодателя

В Госдуму внесли законопроект, который запретит прекращать исполнительное производство только из-за отсутствия средств на банковских счетах работодателя. Взыскание смогут продолжить за счет другого имущества должника.

Депутаты во главе с Сергеем Мироновым внесли законопроект о поправках в закон об исполнительном производстве. Документ связан с ранее предложенными изменениями в Трудовой кодекс по усилению защиты работников при задержке зарплаты.

Сейчас исполнительное производство по решениям о взыскании задолженности может завершаться, если в течение двух месяцев на счетах работодателя нет достаточных денежных средств. Авторы инициативы предлагают отказаться от этого специального основания.

Если денег на счетах не окажется, судебные приставы смогут продолжить взыскание по общим правилам, в том числе обращать его на другое имущество должника. При этом получать новый исполнительный документ работнику не потребуется.

Кроме того, законопроект распространяет действующий порядок принудительного исполнения на решения государственных инспекторов труда о взыскании процентов и денежной компенсации за задержку зарплаты.

Еще одна поправка касается расчета компенсации за продолжающуюся просрочку. Если работодатель так и не рассчитался с сотрудником, судебный пристав сможет самостоятельно рассчитывать сумму процентов за период после вынесения решения, учитывая частичное погашение задолженности. Результаты расчета будут оформлять отдельным постановлением, которое стороны смогут обжаловать.

В пояснительной записке сказано, что законопроект разработан совместно с поправками в Трудовой кодекс, предусматривающими повышение компенсации за задержку заработной платы и упрощение порядка ее взыскания.

Предполагается, что новые нормы вступят в силу через 180 дней после официального опубликования закона. Также они будут распространяться не только на новые исполнительные производства, но и на дела, которые на момент вступления закона в силу еще не завершены.