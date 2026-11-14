Самозанятым и микробизнесу станет рискованнее получать деньги от клиентов на личную карту

Подозрительные счета предложили пополнять не более чем на 30 тыс. рублей в месяц. Ограничение может затронуть самозанятых и микропредприятия, которые принимают оплату на личные карты. Базовый срок лимита составит до одного года.

Пополнение счетов физлиц, заподозренных в сомнительных операциях, предложили ограничить 30 тыс. рублей в месяц. Законопроект уже внесли в Госдуму. Лимит коснется внесения наличных и переводов от других людей, пояснила эксперт Московского городского отделения «Опоры России» Евгения Ермолаева.

Инициатива направлена против дропперов, через счета которых мошенники проводят деньги. Однако решение об ограничении будут принимать на основании подозрений, а не установленного нарушения.

«Под ограничения могут попасть типичные для малого бизнеса форматы — самозанятые и микропредприятия, принимающие оплату на личную карту», — предупредила Ермолаева.

Регулярные платежи от клиентов алгоритмы могут расценить как транзитную схему. В результате предприниматели могут начать дробить операции, открывать счета в разных банках, привлекать близких для внесения денег или переходить на наличные расчеты.

Базовый срок ограничения составит до одного года, а при повторном подозрении в течение трех лет — до двух лет. Законопроект рассматривается как альтернатива полной блокировке по 115-ФЗ. Предполагается, что новые правила вступят в силу 1 марта 2028 года.