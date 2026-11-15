Эксперт подсчитала, насколько вырастут выплаты за просрочку зарплаты
Если новый законопроект примут, минимальная компенсация за просрочку зарплаты вырастет до 0,5% от суммы долга за каждый день задержки. По оценке эксперта, расходы работодателей в отдельных случаях могут увеличиться более чем в пять раз.
В Госдуму внесли законопроект № 31544-9, который предусматривает повышение минимальной компенсации за задержку зарплаты до 0,5% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки. О возможных последствиях для работодателей «Клерку» рассказала руководитель группы по расчету заработной платы компании «Информаудитсервис» Ольга Зыкова.
Сейчас компенсацию рассчитывают по статье 236 ТК. Ее минимальный размер составляет 1/150 ключевой ставки Банка России за каждый день задержки.
Руководитель группы по расчету заработной платы «Информаудитсервис»
«Компенсацию начисляют со дня, следующего за установленной датой выплаты, по день фактического расчета включительно. Если ключевая ставка в период задержки менялась, расчет разбивают на соответствующие периоды. После частичного погашения долга компенсацию далее считают от оставшейся суммы»
Эксперт привела пример, в котором работодатель с долгом по зарплате и авансу в 100 тыс. рублей должен был бы выплатить 700 рублей компенсации по действующим правилам. Если поправки примут, сумма вырастет до 3 750 рублей.
При этом компенсация начисляется не только за задержку зарплаты и аванса, но и за несвоевременную выплату отпускных, расчета при увольнении и других причитающихся работнику сумм.
Дополнительные расходы работодателей могут оказаться еще выше, поскольку компенсация облагается НДФЛ и страховыми взносами. Страховые взносы уплачивает работодатель за свой счет.
Кроме того, законопроект предлагает наделить трудовых инспекторов правом включать компенсацию в решения о принудительном взыскании задолженности, даже если компания самостоятельно ее не начислила.
По мнению эксперта, работодателям стоит заранее проверить порядок выплаты заработной платы, контролировать своевременность расчетов с персоналом и следить за дальнейшим рассмотрением законопроекта.