Эксперт подсчитала, насколько вырастут выплаты за просрочку зарплаты

Если новый законопроект примут, минимальная компенсация за просрочку зарплаты вырастет до 0,5% от суммы долга за каждый день задержки. По оценке эксперта, расходы работодателей в отдельных случаях могут увеличиться более чем в пять раз.

В Госдуму внесли законопроект № 31544-9, который предусматривает повышение минимальной компенсации за задержку зарплаты до 0,5% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки. О возможных последствиях для работодателей «Клерку» рассказала руководитель группы по расчету заработной платы компании «Информаудитсервис» Ольга Зыкова.

Сейчас компенсацию рассчитывают по статье 236 ТК. Ее минимальный размер составляет 1/150 ключевой ставки Банка России за каждый день задержки.

Ольга Зыкова «Компенсацию начисляют со дня, следующего за установленной датой выплаты, по день фактического расчета включительно. Если ключевая ставка в период задержки менялась, расчет разбивают на соответствующие периоды. После частичного погашения долга компенсацию далее считают от оставшейся суммы»

Эксперт привела пример, в котором работодатель с долгом по зарплате и авансу в 100 тыс. рублей должен был бы выплатить 700 рублей компенсации по действующим правилам. Если поправки примут, сумма вырастет до 3 750 рублей.

При этом компенсация начисляется не только за задержку зарплаты и аванса, но и за несвоевременную выплату отпускных, расчета при увольнении и других причитающихся работнику сумм.

Дополнительные расходы работодателей могут оказаться еще выше, поскольку компенсация облагается НДФЛ и страховыми взносами. Страховые взносы уплачивает работодатель за свой счет.

Кроме того, законопроект предлагает наделить трудовых инспекторов правом включать компенсацию в решения о принудительном взыскании задолженности, даже если компания самостоятельно ее не начислила.

По мнению эксперта, работодателям стоит заранее проверить порядок выплаты заработной платы, контролировать своевременность расчетов с персоналом и следить за дальнейшим рассмотрением законопроекта.