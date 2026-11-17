При выходе из отпуска по уходу за ребенком на неполный день статус декретника не сохраняется.

Отец ребенка хочет уйти в отпуск по уходу за ребенком до 3 лет.

Онлайнинспекция ответила, сохранится ли после выхода из этого отпуска на неполный рабочий день статус декретника с гарантиями.

«Если вы выходите на работу в режиме неполного рабочего времени, то отпуск по уходу за ребенком прерывается. В связи с этим вы не будете считаться находящимся в отпуске по уходу за ребенком», — пояснил Роструд.

При этом право на получение пособия по обязательному социальному страхованию сохраняется, если декретник выходит на работу (в том числе на условиях неполного рабочего времени, работы на дому или дистанционной работы) до достижения ребенком возраста полутора лет или в период указанного отпуска работают у другого работодателя (ч. 3 ст. 256 ТК).