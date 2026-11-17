Бизнесу разрешат не соблюдать условия о доходах и зарплате, если он начал работать в сфере общепита в текущем году, а за прошлый год не получил дохода.

Компании и ИП без дохода за прошлый год смогут применять освобождение от НДС в сфере общепита на тех же условиях, что и бизнес, зарегистрированный в текущем году. Законопроект № 617-9 устраняет ограничение для тех, кто был зарегистрирован ранее, но фактически начал деятельность позже.

Сейчас для льготы доля доходов от услуг общепита за предыдущий год должна составлять не менее 70%. Вновь зарегистрированным компаниям и ИП выполнять условие о доле доходов и зарплате сотрудников не нужно.

Однако это послабление не действует для бизнеса, зарегистрированного в предыдущем году. Поэтому компания, созданная в конце декабря и не успевшая получить доход, не может использовать льготу весь следующий год.

Минфин подтверждал такой подход. После принятия поправок отсутствие дохода в год регистрации не будет лишать общепит права на освобождение от НДС в следующем году.

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