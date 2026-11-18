Налоговое уведомление за другого человека можно получить в любом налоговом органе или МФЦ. Документ выдадут представителю налогоплательщика на бумаге под расписку.

Представитель должен предъявить документ, удостоверяющий личность, нотариально удостоверенную или приравненную к ней доверенность, а также заявление о выдаче налогового уведомления. Родителю несовершеннолетнего ребенка, опекуну или другому законному представителю доверенность не нужна, но необходимо подтвердить свои полномочия. Об этом сказано в сообществе ФНС во ВКонтакте.

С 2026 года большинство налоговых уведомлений направляют через личный кабинет налогоплательщика или личный кабинет на Едином портале госуслуг. Заказное письмо используют, только если передать уведомление электронно невозможно. При этом налогоплательщик сохраняет право получить бумажный документ в налоговом органе или МФЦ.