Ожидания и реальность: россияне считают справедливой прибавку к зарплате в 26%, но получают в среднем 10%
Прибавку к зарплате за последние полгода почувствовали только 11% россиян, хотя об индексации за этот период отчиталась каждая пятая компания.
Каждая пятая российская компания повышала зарплаты сотрудникам в течение последних шести месяцев. 21% компаний проводили индексацию или повышение зарплат менее полугода назад. При этом среди сотрудников только 11% сообщили, что получили прибавку за тот же период.
Средний размер фактического повышения зарплаты за последний год составил 10%. Однако ожидания работников значительно выше. В среднем россияне считают справедливой прибавку в размере 26%. Об этом сказано в исследовании сервиса SuperJob.
Чаще всего опрошенные называли адекватным повышение зарплаты на 11-25% — такой вариант выбрали 39% респондентов. Еще 27% считают справедливой индексацию на 26-50%, а 9% уверены, что доходы должны вырасти более чем наполовину.
Женщины в среднем рассчитывают на повышение зарплаты на 27%, мужчины — на 24%. Более высокие ожидания также характерны для сотрудников старше 35 лет и работников с доходом от 100 тыс. до 150 тыс. рублей в месяц. Последние считают справедливой прибавку в среднем на 29%.
По данным SuperJob, за последний год наиболее заметно выросли зарплатные предложения в Москве для инженерно-технических работников в промышленности (+8,6%), медицинского персонала (+8,1%) и специалистов в сфере логистики (+7,8%). Наименьший рост зафиксирован в IT, маркетинге и строительстве.
🔥 БУХ.СОВЕТ 2027
XII Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция
Не пропустите главное событие декабря для бухгалтеров — 10–11 декабря 2026 года.
За два дня разберём все важные изменения 2027 года в учёте, налогах и работе бухгалтера. Вместо того, чтобы тратить недели на поиск информации о новых правилах — просто регистрируйтесь на бесплатный эфир.
Практикующие эксперты расскажут о реальных спорах, проверках и сложных вопросах учёта. Вы сможете задать им вопросы прямо во время эфира.