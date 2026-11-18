Прибавку к зарплате за последние полгода почувствовали только 11% россиян, хотя об индексации за этот период отчиталась каждая пятая компания.

Каждая пятая российская компания повышала зарплаты сотрудникам в течение последних шести месяцев. 21% компаний проводили индексацию или повышение зарплат менее полугода назад. При этом среди сотрудников только 11% сообщили, что получили прибавку за тот же период.

Средний размер фактического повышения зарплаты за последний год составил 10%. Однако ожидания работников значительно выше. В среднем россияне считают справедливой прибавку в размере 26%. Об этом сказано в исследовании сервиса SuperJob.

Чаще всего опрошенные называли адекватным повышение зарплаты на 11-25% — такой вариант выбрали 39% респондентов. Еще 27% считают справедливой индексацию на 26-50%, а 9% уверены, что доходы должны вырасти более чем наполовину.

Женщины в среднем рассчитывают на повышение зарплаты на 27%, мужчины — на 24%. Более высокие ожидания также характерны для сотрудников старше 35 лет и работников с доходом от 100 тыс. до 150 тыс. рублей в месяц. Последние считают справедливой прибавку в среднем на 29%.

По данным SuperJob, за последний год наиболее заметно выросли зарплатные предложения в Москве для инженерно-технических работников в промышленности (+8,6%), медицинского персонала (+8,1%) и специалистов в сфере логистики (+7,8%). Наименьший рост зафиксирован в IT, маркетинге и строительстве.