Компании продолжают испытывать нехватку сотрудников, но все чаще отказываются от расширения штата из-за высоких затрат на найм. Вместо открытия новых вакансий работодатели перераспределяют обязанности внутри команд и автоматизируют процессы.

Несмотря на сохраняющийся кадровый дефицит, бизнес стал осторожнее подходить к найму новых сотрудников. Об этом «Клерку» рассказала CEO кадрового агентства HRDirect Юлия Карпова.

«Компаниям нужны сотрудники, но бюджет на расширение команды есть не всегда. Поэтому прежде, чем открывать новые вакансии, бизнес ищет возможности справиться с задачами внутренними силами. Руководители перераспределяют обязанности между действующими сотрудниками и пересматривают рабочие процессы. Ведь новый сотрудник — это не только зарплата, но и расходы на подбор, оборудование рабочего места и адаптацию», — сказала Юлия Карпова.

По оценке HRDirect, найм специалиста с зарплатой 200 тыс. рублей может обойтись работодателю в 1,12 млн рублей с учетом поиска, первых месяцев работы, налогов и страховых взносов.

Активнее всего оптимизация персонала проходит в IT- и digital-компаниях. Работодатели сокращают позиции, задачи которых частично способен выполнять искусственный интеллект. В то же время высокий спрос сохраняется в медицине, сфере услуг, промышленности, а также на рабочие и инженерные специальности.

Наименее уязвимыми остаются сотрудники, чья работа связана с ответственностью за финансовый результат и постоянным взаимодействием с людьми. В частности, устойчивый спрос сохраняется на продакт- и аккаунт-менеджеров.

По словам Карповой, в ряде сегментов рынка труда ситуация постепенно меняется в пользу работодателей. На некоторые вакансии стало поступать больше откликов, что позволяет компаниям тщательнее отбирать кандидатов. Однако дефицит специалистов с редкими компетенциями по-прежнему остается серьезной проблемой для бизнеса.

Недавно мы писали, что во втором квартале 2026 года крупные и средние компании покинул каждый четырнадцатый сотрудник, причем из-за снижения увольнений на 4% и найма на 3% в годовом выражении предприятия приняли на работу на 250 тысяч человек меньше, чем уволили.