Работодатель вправе переводить процессы в электронный формат, но не может в одностороннем порядке ухудшать условия труда сотрудников. Отказ от кадрового ЭДО не дает компании права увольнять работника или ограничивать его доступ к необходимым системам.

Компания может перевести бухгалтерию на электронный документооборот и менять рабочие процессы, однако отказ сотрудника от кадрового ЭДО сам по себе не может стать основанием для увольнения. Об этом «Клерку» рассказал юрист Марк Варшавер.

«Работодатель вправе устанавливать обязательный порядок работы с электронными документами, в том числе требовать от бухгалтера использования специализированных программ и систем электронного документооборота. Но законность такого требования зависит от того, какие именно документы переводятся в электронную форму и затрагивает ли переход условия трудового договора», — сказал Марк Варшавер.

При этом внедрение электронного документооборота не позволяет работодателю произвольно менять условия трудового договора. Компания обязана предоставить сотруднику необходимые инструменты для работы и обеспечить доступ к новым системам.

Отдельные правила действуют для кадрового электронного документооборота. В большинстве случаев для перехода на него требуется письменное согласие работника. Если сотрудник откажется от кадрового ЭДО, это не может быть поводом для увольнения, а работодатель должен продолжить выдавать документы на бумаге.

Юрист также обратил внимание на вопрос доступа к рабочим системам. По его словам, компания вправе менять порядок использования корпоративных ресурсов и отключать устаревшие программы, однако не может лишать сотрудника доступа к данным и сервисам, необходимым для выполнения его обязанностей.

Если работодатель сам создает препятствия для работы, он не вправе привлекать сотрудника к ответственности за невыполнение задач. Кроме того, блокировка доступа не может использоваться как самостоятельная дисциплинарная мера воздействия.

Эксперт отметил, что смешанный документооборот, при котором часть документов остается на бумаге, сам по себе не нарушает закон. Однако такой подход требует четкой организации процессов.

«Риски возникают не из-за самого бумажного носителя, а из-за задержек, ошибок, утраты документов или несоблюдения обязательных требований к их оформлению и обмену», — подчеркнул Марк Варшавер.

Среди основных рисков бумажного документооборота — задержки при обработке документов, ошибки учета, сложности с подтверждением расходов для налоговых целей и проблемы с хранением оригиналов. Сканирование документов не заменяет бумажный оригинал, поэтому его утрата может осложнить прохождение налоговой проверки или судебного спора.

Недавно мы писали, что бухгалтер проиграла суд после отказа перейти на электронный документооборот.