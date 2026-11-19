Не прописано в документах — можно не выполнять: в Роструде напомнили о границах требований работодателя
Обязанность выполнять требования действует, если она закреплена в трудовом договоре, коллективном договоре, соглашении или локальном нормативном акте работодателя.
Работник должен соблюдать требования, установленные внутренними документами организации, следует из ответа на портале «Онлайнинспекция.рф». Работодатель вправе принимать локальные нормативные акты в пределах своей компетенции с учетом трудового законодательства, коллективных договоров и соглашений.
Сотрудник обязан добросовестно выполнять трудовые обязанности, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и трудовую дисциплину, а также выполнять нормы труда. Эти требования установлены ч. 2 ст. 21 ТК.
Трудовая дисциплина предполагает подчинение правилам поведения, которые закреплены в ТК РФ, федеральных законах, коллективном договоре, соглашениях, локальных актах и трудовом договоре. Такое определение содержит ст. 189 ТК.
Правила внутреннего трудового распорядка могут регулировать прием и увольнение сотрудников, режим работы и отдыха, права и обязанности сторон, а также меры поощрения и взыскания. Поэтому требовать от работника исполнения конкретной обязанности можно, если она надлежащим образом закреплена во внутренних документах организации.
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