Более 7,2 миллиарда рублей утекли мошенникам всего за три месяца. Злоумышленники провели 477,4 тысячи операций.

В июле — сентябре 2026 года мошенники провели 477,4 тыс. операций на общую сумму более 7,2 млрд рублей, сообщил Банк России. Данные приведены в обзоре регулятора об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств.

За этот же период Банк России обнаружил 60 мошеннических номеров с кодом «8 800». Их количество снизилось на 28,57% по сравнению со вторым кварталом 2026 года.

Число выявленных городских номеров сократилось на 34,84%, до 331. Мобильных номеров стало меньше на 21,32% — регулятор зафиксировал 5 633 таких номера.