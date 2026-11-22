Уволить сотрудника за отказ от кадрового ЭДО по закону нельзя, однако игнорировать электронный документооборот с контрагентами, если это входит в должностные обязанности, бухгалтер не вправе.

Компании все активнее переводят процессы на электронный документооборот, однако отказ сотрудника от кадрового ЭДО сам по себе не может стать основанием для увольнения. Об этом «Клерку» рассказал ведущий эксперт, финансовый директор ИПБ России Дмитрий Ермолаев.

По словам эксперта, в истории с бухгалтером важно разделять отказ от электронного документооборота и обстоятельства увольнения. Сотрудницу не увольняли за отказ работать в системе ЭДО: она самостоятельно подала заявление об увольнении, а суд впоследствии не нашел оснований для ее восстановления на работе.

Недавно мы писали, что суд не защитил бухгалтера от увольнения за отказ перейти на электронный документооборот.

Работодатель вправе организовывать учетные процессы по своему усмотрению, в том числе переводить взаимодействие с контрагентами на электронные документы. Если работа с такими документами входит в должностные обязанности бухгалтера, игнорировать установленный порядок нельзя.

При этом отказ от электронного кадрового документооборота не является законным основанием для увольнения сотрудника. Такое ограничение прямо закреплено в Трудовом кодексе.

«Бумажная первичка по-прежнему законна, если для конкретных документов не установлен обязательный электронный формат. Проблема в другом: когда часть документов приходит через ЭДО, а часть лежит в папках, сложнее следить за сроками, проводить сверки и собирать документы к проверке. Возникает риск потерять акт или вовремя не подтвердить расходы», — пояснил Дмитрий Ермолаев.

Также он добавил, что работать бухгалтером без использования электронного документооборота сегодня еще возможно, однако все меньше компаний готовы перестраивать под это свои бизнес-процессы.

По мнению Дмитрия Ермолаева, оптимальный вариант для работодателей и сотрудников — не конфликт вокруг цифровизации учета, а обучение и предоставление времени на адаптацию к новым инструментам работы.