Массовое внедрение высокоавтоматизированных машин зависит от нормативной базы. К концу 2028 года на дорогах ожидается около 1 тыс. беспилотных грузовиков.

До 50% транспорта на российских дорогах может стать беспилотным к 2050 году, сообщил вице-премьер Андрей Никитин.

«На горизонте 2050 года автономной может стать до половины всего транспорта», — сказал он.

Массовый выход высокоавтоматизированного транспорта напрямую зависит от правового регулирования. В ноябре правительство внесло в Госдуму законопроект, который регулирует использование беспилотного транспорта на дорогах.

К концу 2028 года в России будут работать около 1 тыс. беспилотных грузовиков — примерно 0,3% объема автогрузоперевозок. К 2030 году их число превысит 4 тыс., а к 2035 году достигнет примерно 56 тыс. машин. Они возьмут на себя почти пятую часть всех перевозок.