Восстановить доступ к онлайн-банку после блокировки из-за VPN или операций по СБП помогает опора на нормы законов, детальная фиксация переписки и грамотная досудебная претензия, считает юрист Марк Варшавер.

Если банк заблокировал онлайн-банк из-за подключения через VPN, перевода по СБП или других нетипичных операций и игнорирует пояснения, клиент может подготовить досудебную претензию, опереться на нормы законов и зафиксировать действия банка для возможного суда, рассказал в комментарии для «Клерка» юрист Марк Варшавер. При этом даже в успешных делах, вроде белгородского кейса, выигрыш не гарантирован автоматически, а исход спора во многом зависит от того, насколько последовательно зафиксированы доводы и препятствия.

Сначала важно понять правовое основание ограничения и отличать приостановку конкретного перевода, ограничение электронного средства платежа и отключение дистанционного банковского обслуживания. Оценка правомерности зависит от Федерального закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», условий договора и обстоятельств ситуации, а меры по закону № 115-ФЗ нельзя автоматически приравнивать к антифрод-ограничениям.

Единого списка документов, который гарантирует разблокировку, в законе нет, но юрист советует собрать базовый пакет доказательств:

уведомления о блокировке, запросы банка и переписку с его сотрудниками;

выписки и платежные документы по спорным операциям;

подтверждения отправки пояснений и фиксацию хронологии событий (даты блокировки, запросов, ответов и реакций банка).

«Если деньги переводились между собственными счетами, это можно подтвердить выписками из обоих банков. Если платеж предназначался другому лицу, могут пригодиться договор, счёт на оплату или переписка с получателем. При подозрениях из-за подключений из разных регионов следует объяснить использование VPN, указать, с каких устройств клиент фактически входил в приложение, и по возможности представить подтверждающие сведения. Важно отвечать на конкретные вопросы банка, а не пытаться заранее опровергнуть любые возможные подозрения», — сказал Марк Варшавер.

В досудебной претензии нужно указать дату и обстоятельства блокировки, пояснить операции, перечислить переданные документы и потребовать пересмотра решения. Также стоит запросить правовое основание меры со ссылкой на закон или договор, причины сохранения ограничений после поданных пояснений и уточнение, каких сведений не хватает, предложив при необходимости очную проверку в отделении.

«Требование банка предоставить сведения о виртуальных картах не является незаконным. Кредитная организация вправе проверять обстоятельства использования платежных инструментов, в том числе при подозрении на передачу карт или средств доступа третьим лицам. Но право на проверку не означает, что любое требование банка обоснованно. Важно учитывать его правовое основание, содержание и возможность исполнения», — добавил юрист.

Чтобы зафиксировать такую ситуацию для суда, важно сохранить запрос банка, доказательства блокировки приложения вроде скриншотов или видео попытки входа и переписку, не раскрывая лишних конфиденциальных данных, письменно сообщить о невозможности получить реквизиты из заблокированного сервиса и предложить альтернативу — например, очную проверку с паспортом или сверку по данным самого банка.

В белгородском деле суд первой инстанции клиенту отказал, но в апелляции доступ восстановили: суд учел, что клиент неоднократно направлял объяснения и документы, не мог предъявить виртуальные карты из-за блокировки, а банк менял договорные основания и запрашивал новые данные без должной оценки уже полученных, хотя сам факт проверки операций или использования VPN не делает любые меры безопасности незаконными.