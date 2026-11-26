Для «начисления» 13-й зарплаты или выплаты от государства аферисты просят указать данные банковской карты либо оплатить комиссию. Ссылки в таких сообщениях ведут на фишинговые сайты.

Сообщения с предложением получить 13-ю зарплату или праздничную премию от государства рассылают россиянам перед Новым годом, рассказал адвокат, член Ассоциации юристов России Алексей Синицын. Мошенники представляются сотрудниками банков или госорганов и связываются с потенциальными жертвами по СМС, электронной почте и через мессенджеры.

«Жертве предлагают перейти по ссылке и ввести номер банковской карты для "начисления", например, 15 тысяч рублей», — сообщил Алексей Синицын.

Такая ссылка ведет на фишинговый сайт, после чего злоумышленники могут получить доступ к банковскому счету.

В другом варианте схемы аферисты требуют оплатить небольшую сумму, называя ее налогом или комиссией за получение премии. Перечисленные деньги мошенники похищают.

Злоумышленники также могут обращаться от имени отдела кадров и просить назвать код из СМС, предупредила юрист, член Ассоциации юристов России Ассия Дмитриева. Полученный код используют для доступа к аккаунту жертвы на Госуслугах.