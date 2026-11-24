Суммированный учет для совместителей – это право, а не обязанность работодателя

Работник принят на 0,5 ставки (норма рабочей недели – 20 часов), установлено неполное рабочее время: понедельник и вторник – по 8 часов, среда – 4 часа, четверг-воскресенье – выходные дни.

В отдельных месяцах работник отрабатывает больше или меньше установленной нормы. Онлайнинспекция ответила, нужно ли в данном случае устанавливать суммированный учет.

«Не нужно, но работодатель вправе это сделать», — пояснил Роструд.

Это предусмотрено ч. 1 ст. 104 ТК: когда по условиям производства (работы) не может быть соблюдена ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается введение суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период не превышала нормального числа рабочих часов.

Учетный период не может превышать один год, а для учета рабочего времени работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, — три месяца.