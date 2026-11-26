Отпускные нужно перечислить не позднее чем за три календарных дня до начала отпуска. При нарушении срока работник также вправе потребовать компенсацию морального вреда.

Работник может письменно потребовать перенести ежегодный оплачиваемый отпуск, если работодатель задержал отпускные, сообщила руководитель кадровой компании Ирина Котлярова. Новый срок отпуска нужно согласовать с работодателем.

«Согласно части 9 статьи 136 ТК РФ, отпускные нужно выплатить не позднее чем за три календарных дня до начала отпуска, то есть учитываются и рабочие, и выходные, и нерабочие праздничные дни. При этом сам день выплаты в эти три дня не включается», — пояснила Котлярова.

Компенсацию морального вреда можно требовать на основании статьи 237 ТК РФ.

Требование о выплате отпускных и компенсации за задержку следует составить в двух экземплярах. Один передают работодателю, второй с отметкой о принятии сохраняют. Если заявление не принимают, его можно отправить заказным письмом с описью вложения.

Работник также может обратиться в государственную инспекцию труда или прокуратуру, а затем подать иск в суд. Срок обращения в суд составляет один год со дня, когда работодатель должен был выплатить отпускные. За задержку компании грозят административное наказание и финансовые потери.