Стимулирующая выплата по итогам года становится обязательной, если работник выполнил установленные для ее получения условия.

Тринадцатую зарплату необходимо начислить, если ее выплата предусмотрена локальным нормативным актом или коллективным договором организации, сообщила руководитель правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.

«Если тринадцатая зарплата, которая как таковая не является обязательной выплатой, закреплена в локальном акте или коллективном договоре организации, то работодатель обязан ее выплатить, если работник выполнил необходимые условия», — пояснила эксперт.

Обычно под тринадцатой зарплатой понимают стимулирующую выплату по результатам работы за год.

Требования к системе оплаты труда установлены статьей 135 ТК РФ. Размеры окладов, тарифных ставок, доплат, надбавок и премий определяют коллективные договоры, соглашения и локальные нормативные акты.