В старом отчете СОУТ спустя четыре года нашли техническую ошибку: на одном и том же рабочем месте в 2018 году (условия труда 3.1.) и в 2022 году (условия труда 2) указаны разные номера.

Онлайнинспекция объяснила, как устранить ошибку.

«Законом не запрещено вносить изменения в отчет в случае выявления ошибки, однако после внесения соответствующих изменений (в том же порядке, что и оформление отчета) организация, в которой проходила СОУТ, должна ознакомить работников с внесенными изменениями, разместить в интернете и передать в организацию, проводившую СОУТ», — ответил Роструд.

Это предусмотрено ст. 15 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ.

Организация, которая проводила спецоценку, передаст исправленные результаты в государственную информационную систему.