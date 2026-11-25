Ошибку в отчете СОУТ спустя четыре года можно исправить: инструкция от Роструда
Можно вносить изменения в отчет, но придется ознакомить с внесенными изменениями работников и организацию, проводившую СОУТ.
В старом отчете СОУТ спустя четыре года нашли техническую ошибку: на одном и том же рабочем месте в 2018 году (условия труда 3.1.) и в 2022 году (условия труда 2) указаны разные номера.
Онлайнинспекция объяснила, как устранить ошибку.
«Законом не запрещено вносить изменения в отчет в случае выявления ошибки, однако после внесения соответствующих изменений (в том же порядке, что и оформление отчета) организация, в которой проходила СОУТ, должна ознакомить работников с внесенными изменениями, разместить в интернете и передать в организацию, проводившую СОУТ», — ответил Роструд.
Это предусмотрено ст. 15 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ.
Организация, которая проводила спецоценку, передаст исправленные результаты в государственную информационную систему.
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