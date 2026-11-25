Груз и документы будут проверять заранее, чтобы сократить процесс до 10 минут. В эксперименте участвуют шесть пограничных пунктов в Амурской области, Приморском крае, Бурятии, Дагестане и Азербайджане.

С 1 декабря 2026 года вступает в силу Постановление Правительства РФ от 21.11.2026 № 1555. Оно предусматривает проведение добровольного эксперимента по подаче предварительных уведомлений при международных автомобильных грузоперевозках.

В последующие 45 календарных дней Минтранс утвердит точный план, список необходимых сведений и порядок обмена между участниками. Сам эксперимент продлится с 12 января по 1 сентября 2027 года для российских и иностранных перевозчиков, а также лиц, действующих по их поручению.

Цель эксперимента — сократить досмотр и прохождение пограничного контроля до 10 минут. Для этого ФТС, Россельхознадзор и другие контролирующие органы будут проверять данные еще до прибытия груза на границу.

Предварительные уведомления, заверенные УКЭП, перевозчики будут направлять через личный кабинет в ГИС ЭПД не позднее чем за два часа до прибытия товаров и транспорта.

В эксперименте участвуют шесть автомобильных пунктов пропуска через государственную границу РФ:

Пункт досмотра Регион Кани-Курган Амурская область Краскино Приморский край Кяхта Республика Бурятия Пограничный Приморский край Тагиркент-Казмаляр Республика Дагестан Хасан Приморский край

Доклад об итогах эксперимента Минтранс представит Правительству РФ до 1 октября 2027 года.