Подведомственный Минтруду IT-центр «Соцтех» перечислил эти деньги 104 сотрудникам в 2021–2025 годах. По итогам проверки материалы направили в Генпрокуратуру.

Выплаты удаленным сотрудникам «Соцтеха» на 350 млн рублей Счетная палата признала избыточными. Около 285 млн рублей из этой суммы пришлось на премии и другие доплаты.

Проверяющим не представили задания, отчеты или переписку, по которым можно было бы установить объем выполненной работы и ее исполнителей. Примерно у половины удаленщиков не было профильного образования. Среди них оказались сотрудники с дипломами повара и медсестры. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на отчет аудиторов.

Почти 8 млн рублей за четыре года получил работник отдела разработки серверных программ с дипломами по лесному делу и землеустройству. В «Соцтехе» заявили, что сотрудники имели необходимый опыт или дополнительную подготовку, а аудиторам передали результаты тестирования, данные техподдержки и квартальные отчеты.

Минтруд сообщил, что проверка не выявила нецелевых расходов, а замечания касаются оформления документов и учета. По итогам проверки Счетная палата направила обращение в Генпрокуратуру.