Снижать зарплату ради возможности работать удаленно не готовы 66% опрошенных россиян, показало исследование финансового маркетплейса «Выберу.ру». В опросе приняли участие 3 тыс. человек.

В Сингапуре зарплату и компенсации считают главным критерием при выборе работы 53% специалистов, следует из исследования кадровой компании Robert Walters. Стабильность компании важна для 44%, баланс между работой и личной жизнью — для 43%, гибкие условия труда — для 38%. В сентябре 2026 года компания опросила 579 специалистов и работодателей. Об этом пишет «Коммерсант».

Сменить работу в 2027 году хотят 78% опрошенных в Сингапуре, но только 48% уверены, что смогут трудоустроиться. Три четверти потенциальных соискателей рассчитывают увеличить доход более чем на 10%. При этом только 49% работодателей готовы предложить новым сотрудникам прибавку не менее 6%, а повысить зарплаты действующих работников на 7% и более планируют лишь 5% компаний.

Среди россиян, которые уже работают удаленно или в гибридном режиме, 36% скорее уволятся, чем вернутся в офис. Еще 30% примут решение с учетом условий работы и уровня оплаты труда.