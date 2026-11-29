Премии повлияют на сумму отпускных, если их учитывают при расчете среднего заработка. Для сменного графика и сдельной оплаты результат нужно рассчитывать индивидуально.

Отпуск можно присоединить к праздничным дням, чтобы продлить непрерывный отдых, сообщила генеральный директор ГК «Партнерство Маминой» Ирина Мамина. При этом обычные выходные, которые входят в период отпуска, оплачиваются, но расходуют отпускные дни.

«Рекомендую заранее сравнить несколько вариантов отпуска, чтобы выбрать оптимальное соотношение отдыха и дохода», — отметила эксперт.

При сравнении вариантов нужно учитывать даты отпуска, систему оплаты труда и премии, которые входят в расчет среднего заработка. Итоговая сумма отпускных у сотрудников со сменным графиком или сдельной оплатой может отличаться.