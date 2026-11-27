От трудоустройства с зарплатой в конверте отказались бы 40% россиян. Согласиться на серую схему готовы 37%, еще 23% затруднились с ответом.

Доля готовых к неофициальным выплатам выросла по сравнению с январем 2025 года, когда она составляла 28%. Тогда за официальное оформление выступали 47% опрошенных. В июле 2026 года против серых схем были 40%, а согласиться на них могли 35%. Об этом сказано в исследовании сервиса SuperJob.

Среди мужчин работать с неофициальными выплатами готовы 43%, против — 37%. Среди женщин соотношение обратное: 30% допускают серую зарплату, а 43% не согласны на такие условия.

Против зарплат в конверте выступают 43% респондентов в возрасте от 45 лет. Среди более молодых участников исследования этот показатель составляет 36–37%. При доходе от 150 тыс. рублей в месяц серые выплаты не поддерживают 43% опрошенных, а среди зарабатывающих меньше — 37–38%.