Больничный во время междувахтового отдыха не уменьшает норму рабочего времени
Работодатель не вправе сокращать норму рабочего времени из-за болезни сотрудника в период между вахтами. После отдыха сотруднику должны предоставить работу по трудовому договору.
Болезнь в период междувахтового отдыха не влияет на норму рабочего времени, разъяснили специалисты портала «Онлайнинспекция.рф». Работодатель обязан сохранить установленную норму и предоставить сотруднику работу на условиях трудового договора.
Рабочее время и отдых в пределах учетного периода определяет график работы на вахте. Работодатель утверждает его с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации и знакомит с ним сотрудников не позднее чем за два месяца до введения.
В графике также учитывают время доставки сотрудников на вахту и обратно. Дни в пути не включаются в рабочее время и могут приходиться на междувахтовый отдых.
Каждый день междувахтового отдыха оплачивают в размере дневной тарифной ставки, дневной ставки или части оклада за день работы. Коллективный договор, локальный акт или трудовой договор могут предусматривать более высокую оплату.
Все тонкости трудового законодательства, оформления кадровых перемещений и защиты от штрафов мы разбираем на курсе профессиональной переподготовки «Кадровик с нуля до профи: от ТК до 1С:ЗУП». Вы научитесь без ошибок вести воинский учет, сдавать TAC-1, оформлять иностранцев по формам МВД, работать в 1С:ЗУП и выстраивать кадровые процессы по актуальной судебной практике. После обучения вы получите официальный диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов. Инвестируйте в востребованную профессию без рисков для компании, пока цена не выросла.