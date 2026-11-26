Работодатель не вправе сокращать норму рабочего времени из-за болезни сотрудника в период между вахтами. После отдыха сотруднику должны предоставить работу по трудовому договору.

Болезнь в период междувахтового отдыха не влияет на норму рабочего времени, разъяснили специалисты портала «Онлайнинспекция.рф». Работодатель обязан сохранить установленную норму и предоставить сотруднику работу на условиях трудового договора.

Рабочее время и отдых в пределах учетного периода определяет график работы на вахте. Работодатель утверждает его с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации и знакомит с ним сотрудников не позднее чем за два месяца до введения.

В графике также учитывают время доставки сотрудников на вахту и обратно. Дни в пути не включаются в рабочее время и могут приходиться на междувахтовый отдых.

Каждый день междувахтового отдыха оплачивают в размере дневной тарифной ставки, дневной ставки или части оклада за день работы. Коллективный договор, локальный акт или трудовой договор могут предусматривать более высокую оплату.