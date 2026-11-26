Работодатель должен закрепить размер и условия выплаты в трудовом договоре или дополнительном соглашении. Они зависят от содержания и объема работы наставника.

Выплата за наставничество относится к стимулирующим. Ее устанавливают для материального поощрения работника, который помогает другому сотруднику осваивать профессиональные навыки. Об этом сказано на портале «Онлайнинспекция.рф».

Наставничество поручают только с письменного согласия работника. Содержание, сроки и форму такой работы необходимо указать в трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему, следует из статьи 351.8 ТК.

Для работников коммерческих и других негосударственных организаций размеры и условия выплат можно установить коллективным договором, соглашением или локальным нормативным актом. Конкретные условия также нужно закрепить в трудовом договоре или дополнительном соглашении с учетом содержания и объема наставничества.

Порядок начисления стимулирующих выплат трудовое законодательство отдельно не устанавливает. Работодатель определяет его в локальных актах, а условия выплаты за наставничество не могут быть хуже предусмотренных нормативными актами и соглашениями в соответствующей сфере.