Как оформить доплату за наставничество и какие условия важно закрепить в трудовом договоре
Работодатель должен закрепить размер и условия выплаты в трудовом договоре или дополнительном соглашении. Они зависят от содержания и объема работы наставника.
Выплата за наставничество относится к стимулирующим. Ее устанавливают для материального поощрения работника, который помогает другому сотруднику осваивать профессиональные навыки. Об этом сказано на портале «Онлайнинспекция.рф».
Наставничество поручают только с письменного согласия работника. Содержание, сроки и форму такой работы необходимо указать в трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему, следует из статьи 351.8 ТК.
Для работников коммерческих и других негосударственных организаций размеры и условия выплат можно установить коллективным договором, соглашением или локальным нормативным актом. Конкретные условия также нужно закрепить в трудовом договоре или дополнительном соглашении с учетом содержания и объема наставничества.
Порядок начисления стимулирующих выплат трудовое законодательство отдельно не устанавливает. Работодатель определяет его в локальных актах, а условия выплаты за наставничество не могут быть хуже предусмотренных нормативными актами и соглашениями в соответствующей сфере.
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