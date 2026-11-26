В III квартале 2026 года средняя запрашиваемая сумма бизнес кредита на Банки.ру достигла 3,24 млн рублей, что более чем вдвое превышает показатель I квартала. Одновременно вырос интерес к самим кредитам на фоне удорожания заемных средств, а главным поводом для оформления финансирования остается пополнение оборотки и закупка товаров. Об этом сказано в исследовании Точка Банка и Банки.ру, результаты есть в распоряжении «Клерка».

Запрашиваемая сумма выросла на 103,6% — с 1,59 млн до 3,24 млн рублей, хотя к прошлому году она все еще ниже на 8,8%. Спрос на кредиты в III квартале прибавил 2,4% после падения на 15,2% во II квартале, но остается на 3,1% ниже уровня III квартала 2025 года.

«На рост средней ставки в основном повлияли изменения в предложениях с более высокими ставками. При этом предпринимателю важно учитывать не только стоимость кредита, но и то, насколько условия конкретной программы подходят его бизнесу. Спрос пока ниже прошлогоднего, а отказы по заявкам могут затягивать решение важных задач от закупок и покрытия кассовых разрывов до реализации планов развития», — сказал Алексей Воронин, директор вертикали «Бизнес» финансового маркетплейса Банки.ру.

Сроки кредитования при этом сокращаются: с 39,5 месяца в I квартале до 34,2 месяца в III квартале. Доля кредитов в структуре спроса на бизнес продукты выросла с 55% до 62%, тогда как доля займов снизилась с 32% до 26%. Средняя ставка по предложениям банков поднялась с 22,4% до 23,2% годовых, но пока не дотягивает до прошлогодних 23,9%.

Почти 400 клиентов Точка Банка с действующим оборотным кредитом, в 30% случаев деньги берут на закупку товаров и оборотные средства, а в 20,8% — на срочные задачи, завершение проектов и работу с дебиторкой. Еще 18,3% упоминаний пришлось на развитие бизнеса, 12,5% — на покрытие кассовых разрывов, 11,7% — на текущие расходы вроде зарплат, налогов и аренды, а рефинансирование и рекламу назвали 4,2% и 2,5% респондентов.

При этом 70,5% опрошенных оценили пользу кредита для решения задачи на 9 или 10 баллов из 10. Те, кто ставил более низкие оценки, жаловались на высокую стоимость заемных денег, нехватку лимита, короткий срок и потребность в отсрочке платежа.