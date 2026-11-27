Минэкономразвития готовит изменения в законодательство о государственном учете объектов временного размещения. Реестр должен повысить прозрачность рынка и защитить права потребителей.

Объекты временного размещения с посуточной и почасовой оплатой планируют включать в специальный реестр, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития. Министерство уже готовит соответствующие поправки в законодательство.

«Государственный учет в специальном реестре объектов временного размещения с посуточной (почасовой) оплатой будет выступать основным элементом правового механизма обеспечения качества и безопасности услуг, защиты прав потребителей, а также прозрачности хозяйственной деятельности», — заявили в ведомстве.

Минэкономразвития отмечает рост спроса на временное размещение в объектах, которые не относятся к средствам размещения. Сейчас для таких услуг не установлены требования к качеству, также возникают сложности с их налогообложением и статистическим учетом.