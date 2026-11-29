Если неверно указали регион в декларации по охране труда — отчет нужно пересдать.

При подаче декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда ошибочно указали регион: Московская область вместо г. Москва.

Онлайнинспекциюспросили, надо ли подавать декларацию заново.

«Полагаем, что нужно. В описанной ситуации следует подать корректную декларацию соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда», — ответил Роструд.

Согласно п. 4 Приложения № 2 к Приказу Минтруда России от 17.06.2021 № 406н, декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда подается работодателем в срок не позднее 30 рабочих дней со дня внесения сведений о результатах проведения СОУТ в ГИС учета результатов проведения спецоценки условий труда в порядке, установленном Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ.