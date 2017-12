Зачем налоговому консультанту и юристу эмоциональный интеллект

Начнём отвечать на вопрос с типичной истории из жизни юриста, продолжим историей появления термина и завершим небольшим тестом на наличие ЭИ.

Зарисовка из жизни юриста

Была пятница. Заканчивалась очередная, полная стрессов и дел, неделя в юрфирме Ларри. Сам Ларри обнаружил себя за рулём своего автомобиля по дороге из суда. Десят минут назад судья резко раскритиковал его ходатайство в пользу упрощенного судопроизводства по делу. Мало того, что клиент как раз этого и требовал, так еще и судья не удержался от язвительного комментария по поводу аргументов Ларри. «Такой неубедительной позиции я не встречал за все 25 лет работы в своей должности», - вот, что он услышал от судьи. Ларри отправил своему секретарю Саре сообщение: SMASAIR. Сара немедленно расшифровала этот набор букв, как: «Собрание персонала, как только я вернусь» (STAFF MEETING AS SOON AS I RETURN). Она прекрасно знала, что будет на собрании: поиск виноватых, обличительные речи и указы.

Мысли Ларри вернулись к ходатайству. Он делегировал слишком много полномочий новому молодому партнёру? В последние месяцы Ларри буквально разрывали по нескольким направлениям. С тех пор, как из фирмы ушёл старший юрист, всё стало иначе. Ларри не справлялся и стал жалеть об этой потере. Усугубляло сожаление и то, что старший юрист была прекрасным специалистом и отлично ладила с клиентами. Почему она ушла? Что упустил Ларри? Увы, ответов на эти вопросы сейчас у него не было. Всю дорогу к офису Ларри прокручивал у себя в голове эту ситуацию, чувствуя, как его наполняют гнев, сомнения и пессимизм.

Неудивительно, что в офис он буквально ворвался. Хлопнул дверьми и крикнул с порога Саре: «Где все?». Сара ответила, что младший юрист еще в суде, а второго юриста срочно вызвали в школу, где учится его сын. «Вот почему всё летит в тартарары», - вздохнул Ларри. – «Я должен уволить всех».

Оба сотрудника вернулись в офис так быстро, как могли, но было уже поздно. Вулкан был на грани извержения, и это неминуемо произошло. Ларри припомнил им всё. Оба сотрудника после «собрания» были готовы уйти из фирмы незамедлительно.

Несмотря на то, что герой нашей истории – Ларри – был отличным адвокатом, ему точно бы не помешало развить в себе эмоциональный интеллект. В университете его учили следовать фактам, анализировать информацию и формулировать выводы. Сухо и по делу. Но никто не учил его тому, как эмоционально реагировать на факты, нужно ли вообще это делать, стоит ли обсуждать чувства, в том числе со своими коллегами и клиентами.

Из истории понятия «эмоциональный интеллект»

Сегодня понятие эмоционального интеллекта (EI – Emotional Intelligence, сокращенно – ЭИ) на пике популярности. В него вкладывают и развитие навыков, необходимых для восприятия и осознания собственных эмоций и эмоций других людей, и использование этой информации для управления собой и нашими отношением к окружающим.

Исследователи выделяют 5 основных компонентов эмоционального интеллекта:

самоанализ/самопознание – адекватная оценка собственных способностей,

самоуправление – способность контролировать свои эмоции, чтобы они не мешали (например, работе),

социальные навыки – умение «считывать» эмоции во взаимоотношениях с людьми,

эмпатия – способность осознавать, что чувствуют другие люди, умение ставить себя на их место,

мотивация – умение использовать свои склонности и предпочтения для достижения цели.

Заговорили об эмоциональном интеллекте в 1995 году после выхода в светКнига быстро стала бестселлером и предметом горячих дискуссий на тему, как ЭИ можно использовать в бизнесе и в армии Соединённых Штатов.

Однако, хоть ЭИ и стал трендом последних десятилетий, идея не нова. В 1920 году психолог Эдвард Л. Торндайк предложил термин «социальный интеллект». Он подразумевал под ним способность понимать своё поведение и поведение людей, соответственно, поступать мудро, сообразно ситуации. Торндайк также допускал в структуре «социального интеллекта» умение управлять людьми.

Десятилетиями позже, в 1983 года, другой психолог – Говард Гарднер – опубликовал книгу «Структура разума: теория множественного интеллекта». В ней он ввёл понятие «множественный интеллект». Гарднер считал, что интеллект человека можно рассматривать в двух аспектах: внутриличностном (способность обращаться к собственным внутренним психическим процессам, понимать себя, свои возможности, мотивы, эмоции) и межличностном (способность понимать чувства, намерения других людей).

Через несколько лет (в 1987 году) исследователи из Йельского университета Питер Саловей и Джон Майер в своей статье впервые использовали термин «эмоциональный интеллект». Статья Саловея и Майера имела эффект разорвавшейся бомбы и фактически определила всё современное понимание эмоционального интеллекта. Что для них было «эмоциональным интеллектом»? Набор набор навыков, таких как точное распознавание своих и чужих эмоций, управление своими и чужими эмоциями, а также использование эмоций для мотивации, планирования и достижения целей.

С этих пор ЭИ стал привлекать искреннее внимание ученых. Концепция вышла на более массовый, потребительский уровень с выходом книги Гоулмана, с которой мы начали наш исторический экскурс.

Вернёмся к юристам и Ларри

В то время, как юридическое сообщество медленно постигает азы ЭИ, бизнесмены уже вовсю его используют для развития сотрудников, роста продаж, в частности, и компании, в целом. Бизнес ищет ответов у концепции, когда надо удержать сотрудника, улучшить процесс отбора и развития персонала, увеличить доходы и долю на рынке. Бизнесмены верят в то, что сотрудники с более высоким ЭИ зарабатывают на 33 процентов больше, у них более счастливые браки, здоровье и уровень жизни. Неплохо, ага!

А теперь вернёмся к Ларри и его плохой пятнице. Если бы Ларри не был так далёк от ЭИ и развивал бы его в себе, чтобы стать самым лучшим руководителем для своих подчинённых, то день мог начаться и закончиться иначе.

Что в поведении Ларри говорит нам о недостаточном развитии его эмоционального интеллекта?

Он чувствует недопонимание со стороны коллег. К секретарю Саре и двум сотрудникам он обращался понятным, «человеческим» языком, но так и не смог толком донести мысль. Информация искажалась, это раздражало.

Саркастические фразы на собрании здорово их задели. Ларри же счел эту реакцию слишком эмоциональной.

Сотрудники не особенно расположены к Ларри. Да и Ларри считает, что любовь коллег на работе не так уж важна.

Ларри единолично принимает стратегически важные решения, яростно отстаивает свою позицию. Его почти не интересует мнение коллег. Он – босс, ему виднее.

Ларри очень требователен к подчиненным. Он ведь делегировал такие важные полномочия своему старшему юристу, а тот не смог подготовить ходатайство должным образом. Это он виноват в промахе компании в суде. Когда сотрудник попытался оправдаться, Ларри почувствовал огромное раздражение.

Итак, у Ларри выдался нелёгкий день и ужасный суд. Если бы Ларри развивал в себе ЭИ, то он:

По дороге из суда до офиса занял бы время не поиском виноватых, а оценкой своих чувств до и после суда (самоанализ);

После оценки он бы понял, что этот промах не характерен для его юрфирмы, поэтому-то он и такой болезненный (самоуправление), он не стал бы отправлять то сообщение, настраивая себя и других на конфликт;

На собрании Ларри мог бы выяснить у сотрудников причины опоздания (эмпатия);

Подводя итоги собрания, Ларри мог бы сказать так: «Сегодня нас постигла значительная неудача в деле крупного клиента, но это, скорее, исключение, чем правило. На этом собрании мы разобрали общие ошибки и то, как их избежать в будущем. В последнее время я был так занят, что не мог обсуждать с вами текущие дела. Это моя ошибка, я сожалею. Уверен, что все мы работаем ради успеха фирмы и продолжим это делать и дальше». (социальные навыки, мотивация).

Как и IQ (коэффициент интеллекта), ЭИ можно измерить с помощью оценок и тестов. И даже, если вы пока не готовы приглашать к себе тренеров, тратиться на специальные обучающие программы, эта статья уже дала вам повод задуматься. Используйте 5 основных компонентов, описанных выше, в качестве ориентиров. Начните с себя. Первый шаг – это идентификация собственных эмоций. Через равные промежутки времени в течение дня задавайте себе шесть простых вопросов:

Как я себя чувствую? Почему я так себя чувствую? Как я внешне проявляю свои внутренние чувства? Как я реагирую на эмоции человека (людей), с которым я сталкиваюсь? Как я могу лучше понять (с их точки зрения), что они переживают? Что я должен сделать, чтобы создать и поддерживать отношения с человеком, которые устроили бы всех? ИТОГ

Хорошо развитые навыки ЭИ могут вам помочь определить, кто перед вами: хороший юрист или «звёздный юрист»? Без сомнения, компетентность и навыки являются пороговыми характеристиками, которые позволят вам «пригласить их на вечеринку». Однако именно ЭИ станет тем фактором, благодаря которому вы пригласите одного из них «на танец».