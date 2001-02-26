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Росреестр откажет в регистрации квартиры, если покупатель подозревается в отмывании денег

Росфинмониторинг могут наделить правом проверять сделки с недвижимостью и блокировать их регистрацию в Росреестре, если у ведомства возникнет подозрение в отмывании средств. С таким предложением выступило Минэкономразвития.

Введение нового порядка потребует изменения закона о госрегистрации недвижимости и «антиотмывочного закона».

Предполагается, что Росфинмониторинг будет информировать Росреестр о пополнении перечня лиц и организаций, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремизму или терроризму или решения о замораживании счетов и имущества. В свою очередь, Росреестр должен будет внести эти сведения в ЕГРН, передает «Интерфакс».

Между тем отметим, что эксперты президентского Совета по кодификации инициативу Минэкономики не поддержали.

 

 

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