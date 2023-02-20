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Больничный лист на дистанционке: как оформить и что считается рабочим днем

Обычно больничный лист – это повод не ходить на работу. Или возможность не ходить на работу, если на это действительно нет сил. Но дистанционщики и так работают из дома. Из-за этого возникают казусы, которые приходится разрешать даже в суде.

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