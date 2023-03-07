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- Доставка вахтовиков теперь прописана в Трудовом кодексе и не облагается налогами
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Доставка вахтовиков теперь прописана в Трудовом кодексе и не облагается налогами
Работодателей обязали доставлять вахтовиков от места сбора до места работы и разрешили компенсировать им дорогу от дома до места сбора.
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