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Доставка вахтовиков теперь прописана в Трудовом кодексе и не облагается налогами

Работодателей обязали доставлять вахтовиков от места сбора до места работы и разрешили компенсировать им дорогу от дома до места сбора.

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