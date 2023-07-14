Фиксированные взносы и сальдо ЕНС: как это отражается в личном кабинете ИП

Не так давно для ИП открыли раздел ЕНС в личных кабинетах, и бизнесмены наконец-то увидели, что там происходит с их фиксированными взносами. Разберемся в этом.