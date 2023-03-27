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Формы и сроки сдачи отчетности за I квартал 2023

2023 год принес изменения в сроки сдачи и уплаты отчетности, появился новый объединенный фонд – Социальный фонд России, а вместе с ним и новые формы отчетов.

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