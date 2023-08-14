Имущественные налоговые вычеты. Мини-курс За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как получить имущественный налоговый вычет, какую сумму расходов можно вернуть и какие есть нюансы. 1

Видео По каким расходам можно получить имущественный налоговый вычет Какую сумму расходов можно вернуть Какие есть нюансы Как можно получить имущественный налоговый вычет