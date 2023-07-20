Изменения по ЕНС снова изменили: обзор будущих нововведений Готовятся новые поправки по ЕНС и ЕНП: автоматический зачет взносов по уведомлению без заявления, отрицательные уведомления, контрольные соотношения для уведомлений и многое другое.

Что случилось Два уведомления на НДФЛ Автоматическое резервирование взносов Отрицательное уведомление Ошибки в уведомлениях Ошибки в декларациях Сторно начислений по платежкам-02 Уведомление и заявление без КЭП Имущественные налоги физлиц Зачет за третьих лиц Отмена зачета