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Изменения по ЕНС снова изменили: обзор будущих нововведений

Готовятся новые поправки по ЕНС и ЕНП: автоматический зачет взносов по уведомлению без заявления, отрицательные уведомления, контрольные соотношения для уведомлений и многое другое.

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