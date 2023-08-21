Изменения в порядке приема на работу несовершеннолетних. Мини-курс За пару минут видео в этом мини-курсе разберем

Видео Как принять на работу несовершеннолетнего в 2023 году В каком случае необходимо письменное согласие органов опеки Продолжительность рабочего дня для несовершеннолетних работников