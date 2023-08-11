Изменения в социальных вычетах по НДФЛ. Мини-курс За пару минут видео в этом мини-курсе разберем изменения в перечне социальных вычетов по НДФЛ в 2023 году.

Видео Какие изменения внесены в перечень социальных вычетов в 2023 году Какую сумму потраченных средств можно вернуть Как получить социальный налоговый вычет