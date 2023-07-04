Изменения законодательства с июля 2023 года: что нужно знать бухгалтеру Во втором полугодии вступают в силу новые законы и приказы ведомств. Собрали важные изменения для бухгалтеров.

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