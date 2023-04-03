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- Как бизнесу из новых регионов составлять счета-фактуры и заполнять книгу продаж
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Как бизнесу из новых регионов составлять счета-фактуры и заполнять книгу продаж
Для бизнеса из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей действуют особые правила по расчету НДС.
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