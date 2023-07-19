Как хранить документы, чтобы быть готовым к визиту проверяющих

Правильное хранение документов — основа их сохранности, оперативного доступа и удобного поиска, когда возникает необходимость обратиться к документу: будь то внутренняя потребность организации или запрос контролирующих служб.