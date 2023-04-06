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Как оформить выход сотрудника на пенсию в 2023 году
Если работник собрался на пенсию, важно правильно оформить кадровое мероприятие, выплатить увольняющемуся положенные суммы и выдать на руки документы.
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Комментарии1
В России в 2023, 2025, 2027 мало кто уйдет на пенсию...