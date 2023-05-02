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- Как отразить выплату дивидендов в отчетности: РСВ, 6-НДФЛ, ПСФЛ, ЕФС-1 + памятка
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Как отразить выплату дивидендов в отчетности: РСВ, 6-НДФЛ, ПСФЛ, ЕФС-1 + памятка
Организация, выплачивающая своим участникам дивиденды, должна исполнить роль налогового агента: перечислить в бюджет НДФЛ с этого дохода и включить его в соответствующую отчетность. Разберем, в каких отчетах следует отразить выплату дивидендов и как это сделать.
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