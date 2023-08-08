Как отвечать на требования налоговой по зарплате в 2023 году + Образец пояснений для ФНС

ФНС проверяет расчеты по страховым взносам и форму 6-НДФЛ не только на предмет правильного расчета взносов и налога, но и на предмет реальности размера заработной платы работников. При появлении подозрений в занижении налогооблагаемой базы налоговики потребуют объяснение.