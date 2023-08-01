Как перейти на УСН. Мини-курс Разберемся, как за три шага перевести бизнес на упрощенную систему налогообложения.

Видео Шаг № 1.Подайте уведомление в ФНС Шаг № 2. Не накосячьте в переходном периоде Шаг № 3. Дождитесь подтверждения из ФНС