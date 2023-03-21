Как получить отсрочку и рассрочку по уплате налогов в 2023 году + форма заявления

Возможность заплатить налоги позже доступна не всем, расскажем, кто и как вправе получить отсрочку и рассрочку, в том числе при отрицательном сальдо на ЕНС.