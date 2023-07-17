Как предоставить неиспользованный отпуск. Мини-курс За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как предоставить неиспользованный отпуск сотруднику.

Видео Когда можно получить деньги за неиспользованный отпуск Как включить неиспользованный отпуск в график отпусков Что нужно указать в приказе и в заявлении на отпуск Ответственность за непредоставление отпуска