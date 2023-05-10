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Как провести сверку расчетов с ФНС в 2023 году + образец заявления

После введения единого налогового счета и изменения порядка уплаты налогов насущным стал вопрос актуализации данных ЕНС. Для этого, как и раньше, налогоплательщик может обратиться в налоговую инспекцию для совместной сверки расчетов. Разберем, как она проводится в 2023 году и на какие нюансы следует обратить внимание.

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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